शेयर बाजार: सेंसेक्स आज 273 अंक चढ़कर हुआ बंद, निफ्टी भी 66 अंक उछला

शेयर बाजार: सेंसेक्स आज 273 अंक चढ़कर हुआ बंद, निफ्टी भी 66 अंक उछला
क्या है खबर?
शेयर बाजार में आज (30 जुलाई) सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढत के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 273 अंक की बढ़त के साथ आज 77,928.15 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 66 अंक चढ़कर 24,317.15 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 59 अंकों की गिरावट के साथ 18,028.65 अंक पर बंद हुआ।
गेनर्स लूजर्स
ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स
टॉप गेनर्स में आज सोना BLW, हीरो मोटोकॉर्प और TVS मोटर्स ने क्रमशः 6.00 फीसदी, 3.42 फीसदी और 3.26 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। स्विगी और गॉडफ्रे फिलिप के शेयरों में भी क्रमशः 2.98 फीसदी और 2.69 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई।
KPIT टेक, प्रीमियर एनर्जीज, प्रेस्टीज स्टेट, वारी एनर्जीज और कोलगेट क्रमशः 7.67 फीसदी, 5.16 फीसदी, 4.67 फीसदी, 4.07 फीसदी और 3.77 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।
कीमत
सोना-चांदी की कीमत में मामूली बदलाव
भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज मामूली बदलाव देखने को मिली है।
आज 24 कैरेट सोना सस्ता होकर 1.42 लाख रुपये रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी महंगा होकर 2.17 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है।
खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में FTSE और CAC बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 गिरावट के साथ लाल निशान पर था।