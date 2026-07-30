शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद

शेयर बाजार: सेंसेक्स आज 273 अंक चढ़कर हुआ बंद, निफ्टी भी 66 अंक उछला

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:08 pm Jul 30, 202604:08 pm

क्या है खबर?

शेयर बाजार में आज (30 जुलाई) सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढत के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 273 अंक की बढ़त के साथ आज 77,928.15 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 66 अंक चढ़कर 24,317.15 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 59 अंकों की गिरावट के साथ 18,028.65 अंक पर बंद हुआ।