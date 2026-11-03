सेंसेक्स आज 1,225 अंक चढ़कर हुआ बंद

शेयर बाजार: सेंसेक्स आज 1,225 अंक चढ़कर हुआ बंद, निफ्टी भी 370 अंक उछला

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:23 pm Nov 03, 202604:23 pm

क्या है खबर?

शेयर बाजार में आज (3 नवंबर) सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1,225 अंक की बढ़त के साथ आज 76,917.85 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 370 अंक बढ़कर 23,810.85 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 190 अंकों की बढ़त के साथ 16,908.30 अंक पर बंद हुआ।