शेयर बाजार आज बड़ी बढ़त के साथ बंद

शेयर बाजार आज बड़ी बढ़त के साथ बंद, सेंसेक्स चढ़ा 544 अंक उछला

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:48 pm Aug 03, 202604:48 pm

क्या है खबर?

शेयर बाजार में आज (3 अगस्त) सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बड़ी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 544 अंक की बढ़त के साथ आज 78,639.03 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 390 अंक चढ़कर 24,774.30 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 196 अंकों की बढ़त के साथ 18,301.85 अंक पर बंद हुआ।