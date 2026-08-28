शेयर बाजार: सेंसेक्स आज 330 अंक चढ़कर हुआ बंद, निफ्टी भी 84 अंक उछला

शेयर बाजार: सेंसेक्स आज 330 अंक चढ़कर हुआ बंद, निफ्टी भी 84 अंक उछला
क्या है खबर?
शेयर बाजार में आज (28 अगस्त) सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढत के साथ बंद हुए हैं। सेंसेक्स 330 अंक की बढ़त के साथ आज 77,264.51 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 84 अंक टूटकर 24,175.65 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 44 अंकों की बढ़त के साथ 18,405.80 अंक पर बंद हुआ।
गेनर्स लूजर्स
ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स
टॉप गेनर्स में आज अथर एनर्जी, कोफोर्ज और LTM ने क्रमशः 8.09 फीसदी, 5.93 फीसदी और 4.73 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। सगिलिटी और कंटेनर कॉर्प के शेयरों में भी क्रमशः 4.68 फीसदी और 4.65 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई।
भारत डायनमिक्स, जुबिलेंट फूड, TVS मोटर, L&T फाइनेंस और NHPC क्रमशः 3.16 फीसदी, 2.69 फीसदी, 2.39 फीसदी, 2.36 फीसदी और 2.26 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।
कीमत
सोना-चांदी की कीमत में बढ़त
भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना सस्ता होकर 1.58 लाख रुपये रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी 2.40 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है।
खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में DAX और CAC बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 बढ़त के साथ हरे निशान पर था।