शेयर बाजार आज भी तेजी के साथ हुआ बंद

शेयर बाजार: सेंसेक्स आज 330 अंक चढ़कर हुआ बंद, निफ्टी भी 84 अंक उछला

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:15 pm Aug 28, 202604:15 pm

क्या है खबर?

शेयर बाजार में आज (28 अगस्त) सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढत के साथ बंद हुए हैं। सेंसेक्स 330 अंक की बढ़त के साथ आज 77,264.51 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 84 अंक टूटकर 24,175.65 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 44 अंकों की बढ़त के साथ 18,405.80 अंक पर बंद हुआ।