शेयर बाजार: सेंसेक्स आज 639 अंक चढ़कर हुआ बंद, निफ्टी भी 194 अंक उछला

टॉप गेनर्स में आज सन फार्मा, हिन्द जिंक और इंड्सलैंड बैंक ने क्रमशः 6.98 फीसदी, 6.71 फीसदी और 6.16 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। वरुण बेवरेजेज और सुजलॉन एनर्जी के शेयरों में भी क्रमशः 5.79 फीसदी और 5.60 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। श्रीराम फाइनेंस, एक्सिस बैंक, RBL बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस और भारत इलेक्ट्रिक क्रमशः 3.62 फीसदी, 3.05 फीसदी, 2.68 फीसदी, 2.13 फीसदी और 1.99 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

कीमत

सोना-चांदी की कीमत बढ़ी

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.51 लाख रुपये रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 2.44 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में DAX और FTSE बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 बढ़त के साथ हरे निशान पर था।