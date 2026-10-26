शेयर बाजार: सेंसेक्स आज 482 अंक चढ़कर हुआ बंद, निफ्टी भी 153 अंक उछला

टॉप गेनर्स में आज एथर एनर्जी, डॉ रेड्डीज लैब्स और JSW स्टील ने क्रमशः 14.13 फीसदी, 6.62 फीसदी और 6.28 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। स्विगी और वोडाफोन-आइडिया के शेयरों में भी क्रमशः 5.54 फीसदी और 5.19 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई।

AU स्मॉल फाइनेंस, उज्जीवन स्मॉल, श्रीराम फाइनेंस, सुप्रीम इंडस्ट्रीज और बैंक ऑफ इंडिया क्रमशः 7.21 फीसदी, 5.34 फीसदी, 4.62 फीसदी, 4.13 फीसदी और 3.57 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।