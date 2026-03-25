शेयर बाजार: सेंसेक्स 1,205 अंक चढ़कर बंद, निफ्टी में दर्ज हुई इतनी तेजी

टॉप गेनर्स में आज सम्मान कैपिटल, श्रीराम फाइनेंस और कायन्स टेक ने क्रमशः 6.04 फीसदी, 5.80 फीसदी और 5.79 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। कल्याण ज्वेलर्स और PI इंडस्ट्रीज के शेयरों में भी क्रमशः 5.42 फीसदी और 5.31 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। टेक महिंद्रा, ऑयल इंडिया, पावर ग्रिड कॉर्प, यूनाइटेड स्पिरिट्स और TCS क्रमशः 1.69 फीसदी, 1.37 फीसदी, 1.34 फीसदी, 1.23 फीसदी और 0.89 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

कीमत

सोना-चांदी की कीमत बढ़ी

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.45 लाख रुपये रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 2.34 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में DAX और FTSE बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 गिरावट के साथ लाल निशान पर था।