शेयर बाजार बढ़त के साथ हुआ बंद

शेयर बाजार: सेंसेक्स आज 109 अंक चढ़कर हुआ बंद, निफ्टी इतना उछला

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:09 pm Jun 25, 202604:09 pm

क्या है खबर?

शेयर बाजार में आज (25 जून) सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 109 अंक की बढ़त के साथ आज 77,100.47 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 34 अंक चढ़कर 24,056.00 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 102 अंकों की गिरावट के साथ 17,587.85 अंक पर बंद हुआ।