शेयर बाजार आज हरे निशान पर बंद, सेंसेक्स 50 अंक और निफ्टी इतना चढ़ा

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:27 pm Feb 25, 202604:27 pm

क्या है खबर?

शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आज (25 फरवरी) बढ़त दर्ज हुई है। सेंसेक्स 50 अंक की बढ़त के साथ आज 82,276.07 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 57 अंक चढ़कर 25,482.50 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी आज पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 109 अंक के बढ़त के साथ 16,828.70 अंक पर बंद हुआ।