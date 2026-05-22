शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद, सेंसेक्स चढ़ा 231 अंक ऊपर

गेनर्स लूजर्स

ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स

टॉप गेनर्स में आज सम्मान कैपिटल, कायन्स टेक और एस्ट्रल लिमिटेड ने क्रमशः 4.67 फीसदी, 4.61 फीसदी और 4.17 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। डिक्सन टेक्नोलॉजी और वरुण बेवरेजेज के शेयरों में भी क्रमशः 4.12 फीसदी और 3.77 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। मैक्स हेल्थकेयर, ग्लेनमार्क, अरबिंदो फार्मा, वन 97 पेटीएम और प्रीमियर एनर्जीज क्रमशः 6.22 फीसदी, 5.60 फीसदी, 5.38 फीसदी, 3.74 फीसदी और 3.12 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।