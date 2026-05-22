शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद, सेंसेक्स चढ़ा 231 अंक ऊपर

शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद, सेंसेक्स चढ़ा 231 अंक ऊपर
क्या है खबर?
शेयर बाजार में आज (22 मई) सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 231 अंक की बढ़त के साथ आज 75,415.35 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 64 अंक चढ़कर 23,719.30 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 24 अंकों की बढ़त के साथ 17,478.25 अंक पर बंद हुआ।
गेनर्स लूजर्स
ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स
टॉप गेनर्स में आज सम्मान कैपिटल, कायन्स टेक और एस्ट्रल लिमिटेड ने क्रमशः 4.67 फीसदी, 4.61 फीसदी और 4.17 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। डिक्सन टेक्नोलॉजी और वरुण बेवरेजेज के शेयरों में भी क्रमशः 4.12 फीसदी और 3.77 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। मैक्स हेल्थकेयर, ग्लेनमार्क, अरबिंदो फार्मा, वन 97 पेटीएम और प्रीमियर एनर्जीज क्रमशः 6.22 फीसदी, 5.60 फीसदी, 5.38 फीसदी, 3.74 फीसदी और 3.12 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।
कीमत
सोना-चांदी की कीमत गिरावट
भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना सस्ता होकर 1.60 लाख रुपये रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी 2.74 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में DAX और FTSE बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 बढ़त के साथ हरे निशान पर था।