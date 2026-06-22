शेयर बाजार: सेंसेक्स आज 291 अंक चढ़कर हुआ बंद, निफ्टी इतना उछला उछला

शेयर बाजार: सेंसेक्स आज 291 अंक चढ़कर हुआ बंद, निफ्टी इतना उछला उछला
क्या है खबर?
शेयर बाजार में आज (22 जून) सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 291 अंक की बढ़त के साथ आज 77,094.07 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 89 अंक चढ़कर 24,102.90 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 65 अंकों की बढ़त के साथ 17,800.45 अंक पर बंद हुआ।
गेनर्स लूजर्स
ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स
टॉप गेनर्स में आज मैनकाइंड फार्मा, दिल्लीवरी और सिप्ला ने क्रमशः 5.14 फीसदी, 4.92 फीसदी और 4.73 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। AB कैपिटल और REC के शेयरों में भी क्रमशः 4.27 फीसदी और 4.08 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। वरुण बेवरेजेज, सेल, इंडसइंड बैंक, एशियन पेंट्स और वारी एनर्जीस क्रमशः 3.13 फीसदी, 2.89 फीसदी, 2.79 फीसदी, 2.16 फीसदी और 2.05 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।
कीमत
सोना-चांदी की कीमत बढ़ी
भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.46 लाख रुपये रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी 2.27 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में DAX और CAC गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 बढ़त के साथ हरे निशान पर था।