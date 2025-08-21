शेयर बाजार आज भी बढ़त के साथ बंद, सेंसेक्स 142 अंक ऊपर चढ़ा

टॉप गेनर्स में आज PG एलेक्टरोप्लास्ट, मैनकाइंड फार्मा और सिप्ला ने क्रमशः 4.20 फीसदी, 3.73 फीसदी और 3.02 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। AB कैपिटल और टीटागढ़ के शेयरों में भी क्रमशः 2.77 फीसदी और 2.56 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। BSE लिमिटेड, एंजल वन, MCX इंडिया, डाबर इंडिया और वोडाफोन-आइडिया (Vi) क्रमशः 7.56 फीसदी, 6.73 फीसदी, 3.61 फीसदी, 3.61 फीसदी और 3.53 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

कीमत

सोना-चांदी की कीमत में बढ़त

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 98,966 रुपये रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 1.13 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में DAX और CAC गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 गिरावट के साथ लाल निशान पर था।