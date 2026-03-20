शेयर बाजार आज हरे निशान पर बंद

शेयर बाजार आज हरे निशान पर बंद, सेंसेक्स 325 अंक और निफ्टी इतना चढ़ा

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:21 pm Mar 20, 202604:21 pm

क्या है खबर?

शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आज (20 मार्च) बढ़त दर्ज हुई है। सेंसेक्स 325 अंक की बढ़त के साथ आज 74,532.96 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 112 अंक चढ़कर 23,114.50 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी आज पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 114 अंक के बढ़त के साथ 15,572.60 अंक पर बंद हुआ।