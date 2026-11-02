सेंसेक्स हरे निशान पर हुआ बंद

शेयर बाजार: सेंसेक्स आज 1,233 अंक चढ़कर हुआ बंद, निफ्टी भी 387 अंक उछला

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:33 pm Nov 02, 202604:33 pm

क्या है खबर?

शेयर बाजार में आज (2 नवंबर) सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1,233 अंक की बढ़त के साथ आज 75,692.78 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 386 अंक बढ़कर 23,440.80 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 204 अंकों की गिरावट के साथ 16,717.70 अंक पर बंद हुआ।