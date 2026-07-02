शेयर बाजार आज बड़ी बढ़त के साथ बंद, सेंसेक्स चढ़ा 579 अंक उछला

शेयर बाजार आज बड़ी बढ़त के साथ बंद, सेंसेक्स चढ़ा 579 अंक उछला
क्या है खबर?
शेयर बाजार में आज (2 जुलाई) सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बड़ी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 579 अंक की बढ़त के साथ आज 77,502.12 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 169 अंक चढ़कर 24,175.70 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 89 अंकों की बढ़त के साथ 17,806.00 अंक पर बंद हुआ।
गेनर्स लूजर्स
ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स
टॉप गेनर्स में आज एक्साइड इंडस्ट्रीज, सोना BLW और परसिस्टेंट ने क्रमशः 7.43 फीसदी, 6.93 फीसदी और 5.78 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। फोर्स मोटर्स और इंफोसिस के शेयरों में भी क्रमशः 5.70 फीसदी और 5.64 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। बैंक ऑफ बड़ौदा, एवेन्यू सुपरमार्ट, BHEL, BSE लिमिटेड और CG पावर क्रमशः 4.20 फीसदी, 3.27 फीसदी, 2.90 फीसदी, 2.77 फीसदी और 1.75 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।
कीमत
सोना-चांदी की कीमत बड़ी
भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.43 लाख रुपये रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी 2.25 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में DAX और CAC बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 गिरावट के साथ लाल निशान पर था।