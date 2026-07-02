शेयर बाजार आज बड़ी बढ़त के साथ बंद

शेयर बाजार आज बड़ी बढ़त के साथ बंद, सेंसेक्स चढ़ा 579 अंक उछला

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:14 pm Jul 02, 202604:14 pm

क्या है खबर?

शेयर बाजार में आज (2 जुलाई) सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बड़ी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 579 अंक की बढ़त के साथ आज 77,502.12 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 169 अंक चढ़कर 24,175.70 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 89 अंकों की बढ़त के साथ 17,806.00 अंक पर बंद हुआ।