शेयर बाजार: सेंसेक्स में 573 अंकों की तेजी हुई दर्ज, निफ्टी रिकॉर्ड स्तर पर बंद

टॉप गेनर्स में आज बॉश, कोल इंडिया और टोरेंट पॉवर ने क्रमशः 9.06 फीसदी, 6.85 फीसदी और 5.45 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। NHPC और इंडियन रेवेन्यू के शेयरों में भी क्रमशः 5.20 फीसदी और 5.07 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। ITC, APL अपोलो, यूनाइटेड स्पिरिट्स, बजाज होल्डिंग्स और नेस्ले टेक क्रमशः 3.81 फीसदी, 2.03 फीसदी, 1.60 फीसदी, 1.42 फीसदी और 1.21 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

कीमत

सोना-चांदी की कीमत बढ़ी

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.34 लाख रुपये रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 2.34 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में FTSE और CAC बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 गिरावट के साथ लाल निशान पर था।