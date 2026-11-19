टॉप गेनर्स में आज वोल्टास, इंडियन रेवेन्यू और मारुति सुजुकी ने क्रमशः 9.03 फीसदी, 8.31 फीसदी और 7.58 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। ब्लू स्टार और अंबर एंटरप्राइज के शेयरों में भी क्रमशः 7.44 फीसदी और 7.38 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई।

वन 97 पेटीएम, इंफोसिस, PB फिनटेक, मफसिस और टेक महिंद्रा क्रमशः 8.68 फीसदी, 3.13 फीसदी, 2.71 फीसदी, 2.18 फीसदी और 2.16 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।