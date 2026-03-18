सेंसेक्स आज 633 अंक उछलकर हुआ बंद

शेयर बाजार: सेंसेक्स आज 633 अंक उछलकर हुआ बंद, 3 दिन में 2,100 अंक चढ़ा

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:07 pm Mar 18, 202604:07 pm

क्या है खबर?

शेयर बाजार में आज (18 मार्च) सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 633 अंक की बढ़त के साथ आज 76,704.13 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 196 अंक चढ़कर 23,777.80 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स 3 दिनों में 2,100 अंक चढ़ चुका है। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 326 अंकों की बढ़त के साथ 15,983.45 अंक पर बंद हुआ।