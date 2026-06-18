शेयर बाजार: सेंसेक्स आज 254 अंक चढ़कर हुआ बंद, निफ्टी इतना उछला उछला

गेनर्स लूजर्स

ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स

टॉप गेनर्स में आज मैक्स हेल्थकेयर, FSN-को नायका और अडाणी पावर ने क्रमशः 6.27 फीसदी, 6.10 फीसदी और 4.61 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। CDSL और कायन्स टेक के शेयरों में भी क्रमशः 4.61 फीसदी और 4.22 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। इंफोसिस, L&T फाइनेंस, NBCC (इंडिया), वन 97 पेटीएम और वरुण बेवरीज क्रमशः 2.61 फीसदी, 2.46 फीसदी, 2.38 फीसदी, 2.34 फीसदी और 2.30 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।