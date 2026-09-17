सेंसेक्स आज 21 अंक टूटकर हुआ बंद

शेयर बाजार: सेंसेक्स आज 21 अंक टूटकर हुआ बंद, निफ्टी 53 अंक उछला

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:16 pm Sep 17, 202604:16 pm

क्या है खबर?

शेयर बाजार में आज (17 सितंबर) सेंसेक्स और निफ्टी दोनों मामूली बदलाव के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 21 अंक की गिरावट के साथ आज 74,314.59 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 53 अंक बढ़कर 23,270.60 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 168 अंकों की बढ़त के साथ 17,728.75 अंक पर बंद हुआ।