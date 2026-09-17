शेयर बाजार: सेंसेक्स आज 21 अंक टूटकर हुआ बंद, निफ्टी 53 अंक उछला
क्या है खबर?
शेयर बाजार में आज (17 सितंबर) सेंसेक्स और निफ्टी दोनों मामूली बदलाव के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 21 अंक की गिरावट के साथ आज 74,314.59 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 53 अंक बढ़कर 23,270.60 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 168 अंकों की बढ़त के साथ 17,728.75 अंक पर बंद हुआ।
गेनर्स लूजर्स
ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स
टॉप गेनर्स में आज HDFC लाइफ, BHEL और TMPV ने क्रमशः 5.05 फीसदी, 4.53 फीसदी और 4.49 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। मैक्स फाइनेंशियल और ICICI प्रूडेंटिया के शेयरों में भी क्रमशः 4.46 फीसदी और 4.36 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई।
PB फिनटेक, पतंजलि फूड्स, PNB हाउसिंग फाइनेंस, फेडरल बैंक और प्रीमियर एनर्जीस क्रमशः 3.40 फीसदी, 2.89 फीसदी, 2.69 फीसदी, 2.65 फीसदी और 2.11 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।
कीमत
सोना-चांदी की कीमत में बढ़त
भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है।
आज 24 कैरेट सोना सस्ता होकर 1.51 लाख रुपये रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी 2.28 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है।
खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में DAX और CAC बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 गिरावट के साथ लाल निशान पर था।