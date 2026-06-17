शेयर बाजार लगातार तीसरे दिन बढ़त के साथ बंद, सेंसेक्स चढ़ा 342 अंक ऊपर

शेयर बाजार लगातार तीसरे दिन बढ़त के साथ बंद, सेंसेक्स चढ़ा 342 अंक ऊपर
क्या है खबर?
शेयर बाजार में आज (17 जून) सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 342 अंक की बढ़त के साथ आज 77,150.55 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 96 अंक चढ़कर 24,085.70 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 52 अंकों की बढ़त के साथ 17,659.65 अंक पर बंद हुआ।
गेनर्स लूजर्स
ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स
टॉप गेनर्स में आज ट्रेंट, भारत डायनमिक्स और GE वेर्नोवा TD ने क्रमशः 7.07 फीसदी, 5.91 फीसदी और 5.75 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। यस बैंक और डिक्सन टेक्नोलॉजी के शेयरों में भी क्रमशः 5.11 फीसदी और 4.89 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। TMPV, BSE लिमिटेड, कोलगेट, लोढ़ा डेवेलपर्स और सम्मान कैपिटल क्रमशः 8.30 फीसदी, 3.92 फीसदी, 2.99 फीसदी, 2.47 फीसदी और 2.17 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।
कीमत
सोना-चांदी की कीमत हुई कम
भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना सस्ता होकर 1.50 लाख रुपये रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी 2.48 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में DAX और CAC बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 गिरावट के साथ लाल निशान पर था।