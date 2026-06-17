शेयर बाजार लगातार तीसरे दिन बढ़त के साथ बंद

शेयर बाजार लगातार तीसरे दिन बढ़त के साथ बंद, सेंसेक्स चढ़ा 342 अंक ऊपर

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:53 pm Jun 17, 202603:53 pm

क्या है खबर?

शेयर बाजार में आज (17 जून) सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 342 अंक की बढ़त के साथ आज 77,150.55 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 96 अंक चढ़कर 24,085.70 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 52 अंकों की बढ़त के साथ 17,659.65 अंक पर बंद हुआ।