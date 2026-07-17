शेयर बाजार आज बड़ी बढ़त के साथ बंद

शेयर बाजार: सेंसेक्स आज 964 अंक चढ़कर हुआ बंद, निफ्टी भी 261 अंक उछला

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:10 pm Jul 17, 202604:10 pm

क्या है खबर?

शेयर बाजार में आज (17 जुलाई) सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बड़ी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 964 अंक की बढ़त के साथ आज 78,151.45 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 261 अंक चढ़कर 24,334.30 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 54 अंकों की गिरावट के साथ 17,930.85 अंक पर बंद हुआ।