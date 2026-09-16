शेयर बाजार: सेंसेक्स आज 332 अंक चढ़कर हुआ बंद, निफ्टी भी 99 अंक उछला

टॉप गेनर्स में आज पतंजलि फूड्स, PB फिनटेक और मैक्स फाइनेंशियल ने क्रमशः 7.81 फीसदी, 5.25 फीसदी और 4.33 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। वन 97 पेटीएम और HDFC लाइफ के शेयरों में भी क्रमशः 3.47 फीसदी और 2.73 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई।

प्रीमियर एनर्जीस, कल्याण ज्वेलर्स, FSN ई-कॉमर्स नायका, सोना BLW और TCS क्रमशः 4.87 फीसदी, 3.86 फीसदी, 3.15 फीसदी, 2.78 फीसदी और 2.76 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।