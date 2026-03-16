शेयर बाजार आज बड़ी बढ़त के साथ बंद, सेंसेक्स चढ़ा 938 अंक ऊपर

शेयर बाजार आज बड़ी बढ़त के साथ बंद, सेंसेक्स चढ़ा 938 अंक ऊपर
क्या है खबर?
शेयर बाजार में आज (16 मार्च) सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 938 अंक की बढ़त के साथ आज 75,502.85 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 257 अंक चढ़कर 23,408.80 अंकों के स्तर पर बंद हुआ है। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 26 अंकों की गिरावट के साथ 15,497.00 अंक पर बंद हुआ।
गेनर्स लूजर्स
ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स
टॉप गेनर्स में आज अल्ट्रा टेक सीमेंट, वन 97 पेटीएम और M&M ने क्रमशः 4.27 फीसदी, 3.85 फीसदी और 3.58 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। ग्रासिम और ट्रेंट के शेयरों में भी क्रमशः 3.34 फीसदी और 3.11 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। बंधन बैंक, IOC, BPCL, हिन्दपेट्रो और KPIT टेक क्रमशः 7.38 फीसदी, 4.84 फीसदी, 4.49 फीसदी, 4.49 फीसदी और 4.27 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।
कीमत
सोना-चांदी की कीमत हुई कम
भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना सस्ता होकर 1.56 लाख रुपये रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 2.53 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में DAX और FTSE बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 गिरावट के साथ लाल निशान पर था।