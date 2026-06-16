शेयर बाजार आज हरे निशान पर बंद

शेयर बाजार: सेंसेक्स आज 544 अंक चढ़कर हुआ बंद, निफ्टी इतना उछला

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:05 pm Jun 16, 202604:05 pm

क्या है खबर?

शेयर बाजार में आज (16 जून) सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 544 अंक की बढ़त के साथ आज 76,808.48 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 135 अंक चढ़कर 23,989.15 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 105 अंकों की बढ़त के साथ 17,607.15 अंक पर बंद हुआ।