सेंसेक्स हरे निशान पर हुआ बंद

शेयर बाजार: सेंसेक्स हरे निशान पर हुआ बंद, निफ्टी थोड़ा फिसला

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:11 pm Jul 16, 202604:11 pm

क्या है खबर?

शेयर बाजार में आज (16 जुलाई) सेंसेक्स और निफ्टी दोनों मामूली बदलाव के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1 अंक की बढ़त के साथ आज 77,186.87 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 5 अंक टूटकर 24,072.75 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 51 अंकों की गिरावट के साथ 17,985.10 अंक पर बंद हुआ।