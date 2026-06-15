शेयर बाजार: सेंसेक्स आज 736 अंक चढ़कर हुआ बंद, निफ्टी भी 231 अंक उछला

शेयर बाजार: सेंसेक्स आज 736 अंक चढ़कर हुआ बंद, निफ्टी भी 231 अंक उछला
क्या है खबर?
शेयर बाजार में आज (15 जून) सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 736 अंक की बढ़त के साथ आज 77,264.33 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 231 अंक चढ़कर 23,853.90 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 236 अंकों की बढ़त के साथ 17,501.90 अंक पर बंद हुआ।
गेनर्स लूजर्स
ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स
टॉप गेनर्स में आज कल्याण ज्वेलर्स, HDFC AMC और उनो मिंडा ने क्रमशः 11.09 फीसदी, 6.80 फीसदी और 6.43 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। L&T फाइनेंस और प्रेस्टीज एस्टेट के शेयरों में भी क्रमशः 6.27 फीसदी और 6.14 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। अरबिंदो फार्मा, GE वर्नोवा TD, NMDC, गॉडफ्रे और वेदांता क्रमशः 4.38 फीसदी, 2.77 फीसदी, 2.71 फीसदी, 2.69 फीसदी और 2.31 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।
कीमत
सोना-चांदी की कीमत बढ़ी
भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.50 लाख रुपये रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी 2.51 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में DAX और CAC बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 बढ़त के साथ हरे निशान पर था।