शेयर बाजार आज हरे निशान पर बंद

शेयर बाजार: सेंसेक्स आज 736 अंक चढ़कर हुआ बंद, निफ्टी भी 231 अंक उछला

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:04 pm Jun 15, 202604:04 pm

क्या है खबर?

शेयर बाजार में आज (15 जून) सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 736 अंक की बढ़त के साथ आज 77,264.33 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 231 अंक चढ़कर 23,853.90 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 236 अंकों की बढ़त के साथ 17,501.90 अंक पर बंद हुआ।