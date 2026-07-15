शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 130 अंक चढ़कर बंद, निफ्टी भी मजबूत

टॉप गेनर्स में आज हिटाची एनर्जी, ABB इंडिया और GE वेर्नोवा TD ने क्रमशः 4.59 फीसदी, 4.53 फीसदी और 4.40 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। फोर्स मोटर्स और स्विगी के शेयरों में भी क्रमशः 4.37 फीसदी और 4.36 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई।

पतंजलि फूड्स, टाटा एलेक्सी, अडाणी पावर, अडाणी ग्रीन एनर्जी और डिलीवरी क्रमशः 14.64 फीसदी, 4.78 फीसदी, 3.18 फीसदी, 3.06 फीसदी और 2.69 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।