शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद

शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद, सेंसेक्स चढ़ा 789 अंक ऊपर

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:16 pm May 14, 202604:16 pm

क्या है खबर?

शेयर बाजार में आज (14 मई) सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 789 अंक की बढ़त के साथ आज 75,398.72 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 277 अंक चढ़कर 23,689.60 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 200 अंकों की बढ़त के साथ 17,357.50 अंक पर बंद हुआ।