शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद, सेंसेक्स चढ़ा 789 अंक ऊपर

शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद, सेंसेक्स चढ़ा 789 अंक ऊपर
क्या है खबर?
शेयर बाजार में आज (14 मई) सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 789 अंक की बढ़त के साथ आज 75,398.72 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 277 अंक चढ़कर 23,689.60 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 200 अंकों की बढ़त के साथ 17,357.50 अंक पर बंद हुआ।
गेनर्स लूजर्स
ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स
टॉप गेनर्स में आज अडाणी एंटरप्राइज, सिप्ला और जायडस लाइफ ने क्रमशः 8.60 फीसदी, 8.22 फीसदी और 5.58 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। सोलर इंडस्ट्रीज और भारती एयरटेल के शेयरों में भी क्रमशः 5.56 फीसदी और 5.27 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। कायन्स टेक, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, परसिस्टेंट, LIC हाउसिंग फाइनेंस और LTM क्रमशः 20.15 फीसदी, 4.77 फीसदी, 4.46 फीसदी, 4.31 फीसदी और 4.07 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।
कीमत
सोना-चांदी की कीमत बढ़ी
भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.61 लाख रुपये रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी 2.87 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में DAX और FTSE बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 बढ़त के साथ हरे निशान पर था।