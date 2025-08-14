शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद, सेंसेक्स चढ़ा 57 अंक ऊपर

शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद, सेंसेक्स चढ़ा 57 अंक ऊपर
क्या है खबर?
शेयर बाजार में आज (14 अगस्त) सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 57 अंक की बढ़त के साथ आज 80,597.66 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 11 अंक चढ़कर 24,631.30 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 70 अंक की गिरावट के साथ 15,926.15 अंक पर बंद हुआ।
गेनर्स लूजर्स
ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स
टॉप गेनर्स में आज मुथूट फाइनेंस, मणप्पुरम फाइनेंस और कल्याण ज्वेलर्स ने क्रमशः 9.86 फीसदी, 3.95 फीसदी और 3.46 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। UNO मिंडा और इंफो एज के शेयरों में भी क्रमशः 3.18 फीसदी और 2.98 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। NDMC, हिंदपेट्रो, मैक्स हेल्थकेयर, वोडाफोन-आइडिया और NHPC क्रमशः 4.38 फीसदी, 4.07 फीसदी, 3.66 फीसदी, 3.30 फीसदी और 3.28 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।
कीमत
सोना-चांदी की कीमत हुई कम
भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना सस्ता होकर 99,971 रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 1.15 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में DAX और CAC बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 बढ़त के साथ हरे निशान पर था।