शेयर बाजार आज बड़ी बढ़त के साथ बंद

शेयर बाजार आज बड़ी बढ़त के साथ बंद, सेंसेक्स 1,695 अंक उछला

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:00 pm Jun 12, 202604:00 pm

क्या है खबर?

शेयर बाजार में आज (12 जून) सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बड़ी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1,695 अंक की बढ़त के साथ आज 75,527.95 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 461 अंक चढ़कर 23,622.90 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 400 अंकों की बढ़त के साथ 17,265.90 अंक पर बंद हुआ।