शेयर बाजार: सेंसेक्स आज 138 अंक चढ़कर हुआ बंद, निफ्टी भी 46 अंक उछला

टॉप गेनर्स में आज अथर एनर्जी, फोर्स मोटर्स और ब्लू स्टार ने क्रमशः 4.96 फीसदी, 4.72 फीसदी और 3.92 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। मणप्पुरम फाइनेंस और PNB हाउसिंग फाइनेंस के शेयरों में भी क्रमशः 3.38 फीसदी और 3.36 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई।

वोडाफोन-आइडिया, कायन्स टेक, सुजलॉन एनर्जी, GE वेर्नोवा TD और यूनियन बैंक क्रमशः 3.99 फीसदी, 3.35 फीसदी, 2.75 फीसदी, 2.74 फीसदी और 2.55 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।