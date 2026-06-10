शेयर बाजार: सेंसेक्स आज 64 अंक चढ़कर हुआ बंद, निफ्टी टूटा

शेयर बाजार: सेंसेक्स आज 64 अंक चढ़कर हुआ बंद, निफ्टी टूटा
क्या है खबर?
शेयर बाजार में आज (10 जून) सेंसेक्स और निफ्टी दोनों मामूली बदलाव के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 64 अंक की बढ़त के साथ आज 73,983.18 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 27 अंक टूटकर 23,214.95 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 242 अंकों की गिरावट के साथ 17,005.20 अंक पर बंद हुआ।
गेनर्स लूजर्स
ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स
टॉप गेनर्स में आज नेस्ले, श्री सीमेंट्स और HUL ने क्रमशः 1.98 फीसदी, 1.86 फीसदी और 1.72 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा के शेयरों में भी क्रमशः 1.71 फीसदी और 1.68 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। ऑयल इंडिया, मणप्पुरम फाइनेंस, BHEL, इंडियन बैंक और कल्याण ज्वेलर्स क्रमशः 10.21 फीसदी, 6.18 फीसदी, 4.85 फीसदी, 4.74 फीसदी और 4.60 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।
कीमत
सोना-चांदी की कीमत हुई कम
भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना सस्ता होकर 1.48 लाख रुपये रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी 2.36 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में DAX और CAC गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 गिरावट के साथ लाल निशान पर था।