सेंसेक्स आज 64 अंक चढ़कर हुआ बंद

शेयर बाजार: सेंसेक्स आज 64 अंक चढ़कर हुआ बंद, निफ्टी टूटा

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:07 pm Jun 10, 202604:07 pm

क्या है खबर?

शेयर बाजार में आज (10 जून) सेंसेक्स और निफ्टी दोनों मामूली बदलाव के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 64 अंक की बढ़त के साथ आज 73,983.18 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 27 अंक टूटकर 23,214.95 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 242 अंकों की गिरावट के साथ 17,005.20 अंक पर बंद हुआ।