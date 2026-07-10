शेयर बाजार: सेंसेक्स आज 827 अंक चढ़कर हुआ बंद, निफ्टी भी 244 अंक उछला

शेयर बाजार: सेंसेक्स आज 827 अंक चढ़कर हुआ बंद, निफ्टी भी 244 अंक उछला
क्या है खबर?
शेयर बाजार में आज (10 जुलाई) सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बड़ी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 827 अंक की बढ़त के साथ आज 77,569.39 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 244 अंक चढ़कर 24,206.90 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 215 अंकों की बढ़त के साथ 18,059.50 अंक पर बंद हुआ।
गेनर्स लूजर्स
ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स
टॉप गेनर्स में आज इंडियन बैंक, कल्याण ज्वेलर्स और CDSL ने क्रमशः 9.78 फीसदी, 7.48 फीसदी और 6.34 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। वन 97 पेटीएम और गोदरेज प्रॉपर्टीज के शेयरों में भी क्रमशः 6.25 फीसदी और 5.08 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। पेज इंडस्ट्रीज, स्विगी, कायन्स टेक, डॉ रेड्डीज लैब्स और अरबिंदो फार्मा क्रमशः 3.00 फीसदी, 2.74 फीसदी, 2.71 फीसदी, 1.99 फीसदी और 1.43 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।
कीमत
सोना-चांदी की कीमत में मामूली बदलाव
भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज मामूली बदलाव देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.43 लाख रुपये रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी सस्ता होकर 2.22 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में DAX और CAC बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 बढ़त के साथ हरे निशान पर था।