शेयर बाजार: सेंसेक्स आज 827 अंक चढ़कर हुआ बंद, निफ्टी भी 244 अंक उछला

गेनर्स लूजर्स

ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स

टॉप गेनर्स में आज इंडियन बैंक, कल्याण ज्वेलर्स और CDSL ने क्रमशः 9.78 फीसदी, 7.48 फीसदी और 6.34 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। वन 97 पेटीएम और गोदरेज प्रॉपर्टीज के शेयरों में भी क्रमशः 6.25 फीसदी और 5.08 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। पेज इंडस्ट्रीज, स्विगी, कायन्स टेक, डॉ रेड्डीज लैब्स और अरबिंदो फार्मा क्रमशः 3.00 फीसदी, 2.74 फीसदी, 2.71 फीसदी, 1.99 फीसदी और 1.43 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।