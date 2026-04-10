शेयर बाजार आज हरे निशान पर बंद, सेंसेक्स 918 अंक और निफ्टी इतना चढ़ा

शेयर बाजार आज हरे निशान पर बंद, सेंसेक्स 918 अंक और निफ्टी इतना चढ़ा
क्या है खबर?
शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आज (10 अप्रैल) बढ़त दर्ज हुई है। सेंसेक्स 918 अंक की बढ़त के साथ आज 77,550.25 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 275 अंक चढ़कर 24,050.60 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी आज पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 206 अंक की बढ़त के साथ 16,452.40 अंक पर बंद हुआ।
गेनर्स लूजर्स
ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स
टॉप गेनर्स में आज अडाणी एनर्जी, सोना BLW और अम्बर एंटरप्राइज ने क्रमशः 7.34 फीसदी, 5.97 फीसदी और 5.18 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। सीमेंस और निप्पन के शेयरों में भी क्रमशः 5.15 फीसदी और 5.13 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। कोल इंडिया, सन फार्मा, कोफोर्ज, इंफोसिस और TCS क्रमशः 4.40 फीसदी, 3.62 फीसदी, 3.21 फीसदी, 2.94 फीसदी और 2.50 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।
कीमत
सोना-चांदी की कीमत बढ़ी
सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.50 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 2.41 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में FTSE और DAX बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 बढ़त के साथ हरे निशान पर था।