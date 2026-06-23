सेंसेक्स आज 893 अंक टूटकर हुआ बंद

शेयर बाजार: सेंसेक्स आज 893 अंक टूटकर हुआ बंद, निवेशकों के 6 लाख करोड़ रुपये डूबे

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:58 pm Jun 23, 202603:58 pm

क्या है खबर?

शेयर बाजार में आज (23 जून) सेंसेक्स और निफ्टी में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 893 अंक की गिरावट के साथ आज 76,200.68 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 278 अंक टूटकर 23,824.10 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 160 अंकों की गिरावट के साथ 17,639.80 अंक पर बंद हुआ।