शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला जारी, आज 604 अंक टूटा सेंसेक्स

टॉप गेनर्स में आज नालको, ऑयल इंडिया और हिंद जिंक ने क्रमशः 4.50 फीसदी, 2.67 फीसदी और 2.60 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। कोफोर्ज और अशोक लेलैंड के शेयरों में भी क्रमशः 2.03 फीसदी और 1.78 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। IEX, मणप्पुरम फाइनेंस, गोदरेज प्रॉपर्टीज, अडाणी ग्रीन एनर्जी और 360 वन वाम क्रमशः 7.82 फीसदी, 7.64 फीसदी, 4.94 फीसदी, 4.32 फीसदी और 3.55 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

कीमत

सोना-चांदी की कीमतों में बढ़त

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.37 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 2.40 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में CAC और FTSE बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 बढ़त के साथ हरे निशान पर था।