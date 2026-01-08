आज भारी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, 780 अंक टूटा सेंसेक्स

टॉप गेनर्स में आज डिक्सन टेक्नोलॉजी, IDFC फर्स्ट बैंक और इटरनल ने क्रमशः 1.95 फीसदी, 1.94 फीसदी और 0.98 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। सोलर इंडस्ट्रीज और ओबेरॉय रियल्टी के शेयरों में भी क्रमशः 0.97 फीसदी और 0.81 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। BHEL, हिंद जिंक, जिंदल सटीक, नालको और हिटाची एनर्जी क्रमशः 10.54 फीसदी, 6.25 फीसदी, 5.46 फीसदी, 5.45 फीसदी और 5.43 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

कीमत

सोना-चांदी की कीमतों में बढ़त

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना सस्ता होकर 2.36 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 1.35 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में CAC और FTSE गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 गिरावट के साथ लाल निशान पर था।