शेयर बाजार: सेंसेक्स 582 अंक टूटकर बंद, निफ्टी में इतनी दर्ज हुई गिरावट

टॉप गेनर्स में आज बजाज ऑटो, KPIT टेक और सम्मान कैपिटल ने क्रमशः 4.72 फीसदी, 2.57 फीसदी और 2.49 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। BHEL और हिटाची एनर्जी के शेयरों में भी क्रमशः 2.30 फीसदी और 2.02 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। वारी एनर्जीज, केफीन टेक, नालको, अडाणी एनर्जी और फोर्स मोटर्स क्रमशः 10.97 फीसदी, 8.35 फीसदी, 7.85 फीसदी, 5.35 फीसदी और 5.15 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

कीमत

सोना-चांदी की कीमत बढ़ी

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.49 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 2.37 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में FTSE और DAX बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 गिरावट के साथ लाल निशान पर था।