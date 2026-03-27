शेयर बाजार आज भारी गिरावट के साथ बंद, 1,690 अंक टूटा सेंसेक्स

टॉप गेनर्स में आज ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, ONGC और LIC हाउसिंग फाइनेंस ने क्रमशः 5.27 फीसदी, 4.35 फीसदी और 1.96 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। पिरामल फार्मा और ऑयल इंडिया के शेयरों में भी क्रमशः 1.77 फीसदी और 1.40 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, श्रीराम फाइनेंस, वन 97 पेटीएम, हुडको और NBCC (इंडिया) क्रमशः 5.65 फीसदी, 5.46 फीसदी, 5.36 फीसदी, 5.10 फीसदी और 4.72 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

कीमत

सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना सस्ता होकर 1.44 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 2.25 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में CAC और FTSE गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 गिरावट के साथ लाल निशान पर था।