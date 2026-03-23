शेयर बाजार आज भी भारी गिरावट के साथ बंद

शेयर बाजार: सेंसेक्स 1,836 अंक टूटकर बंद, निफ्टी में इतनी दर्ज हुई गिरावट

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:13 pm Mar 23, 202604:13 pm

क्या है खबर?

मध्य-पूर्व युद्ध के कारण शेयर बाजार में आज (23 मार्च) भी सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए। आज सेंसेक्स 1,836 अंक की गिरावट के साथ 72,696.39 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 601 अंक फिसलकर 22,512.65 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 572 अंक की गिरावट के साथ 15,000.50 अंक पर बंद हुआ।