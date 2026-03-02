शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ बंद

शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ बंद, मध्य पूर्व में युद्ध से सेंसेक्स 1,048 अंक टूटा

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:55 pm Mar 02, 202603:55 pm

क्या है खबर?

शेयर बाजार में आज (2 मार्च) सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए। मध्य पूर्व में युद्ध के कारण आज सेंसेक्स 1,048 अंक की गिरावट के साथ 80,038.85 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 312 अंक फिसलकर 24,865.70 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 245 अंक की गिरावट के साथ 16,520.35 अंक पर बंद हुआ।