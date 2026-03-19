शेयर बाजार: सेंसेक्स आज 2,496 टूटकर हुआ बंद, निवेशकों को हुआ इतना नुकसान

शेयर बाजार में आज (19 मार्च) भी सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए। आज सेंसेक्स 2,496 अंक की गिरावट के साथ 74,207.24 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 755 अंक फिसलकर 23,002.15 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 525 अंक की गिरावट के साथ 15,458.00 अंक पर बंद हुआ है।

वजह भारी गिरावट की वजह भारतीय शेयर बाजार में आज भारी गिरावट देखने को मिली, जिसकी मुख्य वजह कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल और अमेरिका के फेडरल रिजर्व का सख्त रुख रहा। ब्रेंट क्रूड 110 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गया, जिससे महंगाई बढ़ने की चिंता बढ़ी। इसके साथ ही HDFC बैंक के शेयरों में 8 प्रतिशत से ज्यादा गिरावट, विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली और कमजोर ग्लोबल संकेतों ने बाजार पर दबाव बढ़ाया, जिससे सेंसेक्स और निफ्टी में बड़ी गिरावट आई।

लूजर्स निवेशकों को भारी नुकसान आज बाजार गिरने से निवेशकों को भारी नुकसान हुआ है। सिर्फ HDFC बैंक में ही करीब 1 लाख करोड़ रुपये की मार्केट वैल्यू कम हुई। आज के गिरावट से निवेशकों की संपत्ति में कुल 12 लाख करोड़ रुपये बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। पेट्रोनेट LNG, श्रीराम फाइनेंस, हिन्दपेट्रो, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट और NBCC (इंडिया) क्रमशः 7.12 फीसदी, 7.03 फीसदी, 7.03 फीसदी, 6.01 फीसदी और 5.99 फीसदी की गिरावट के साथ आज बाजार टॉप लूजर्स रहे।

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