शेयर बाजार: सेंसेक्स में आज क्यों दर्ज हुई 1,236 अंकों की भारी गिरावट? यहां जानिए वजहें

शेयर बाजार में आज (19 फरवरी) भी सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए। आज सेंसेक्स 1,236 अंक की गिरावट के साथ 82,498.14 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 365 अंक फिसलकर 25,454.35 अंकों के स्तर पर बंद हुआ है। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 279 अंक की गिरावट के साथ 16,844.25 अंक पर बंद हुआ।

गेनर्स लूजर्स ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स टॉप गेनर्स में आज ऑयल इंडिया, ONGC और UPL ने क्रमशः 5.13 फीसदी, 3.80 फीसदी और 2.33 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। RBL बैंक और सम्मान कैपिटल के शेयरों में भी क्रमशः 2.07 फीसदी और 1.92 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। हिंदपेट्रो, परसिस्टेंट, वन 97 पेटीएम, कायन्स टेक और लोढ़ा डेवलपर्स क्रमशः 4.97 फीसदी, 4.62 फीसदी, 4.50 फीसदी, 4.41 फीसदी और 3.71 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

वजह वैश्विक संकेतों से बढ़ी चिंता आज बाजार में गिरावट से निवेशकों को 6 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है और इसकी सबसे प्रमुख वजह कमजोर वैश्विक संकेत रही। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के असर को लेकर टेक्नोलॉजी और अन्य सेक्टर में अनिश्चितता बनी हुई है, जिससे निवेशक सतर्क हैं। इसके अलावा, अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कम होने से भी दबाव बढ़ा है। मजबूत जॉब डाटा के बाद यह संकेत मिला कि दरें जल्द नहीं घटेंगी, जिससे बाजार में घबराहट बढ़ी है।

अन्य वजह IT सेक्टर और तकनीकी संकेतों का असर आज गिरावट की एक और वजह IT सेक्टर में तेज कमजोरी भी रही है। AI के बढ़ते उपयोग से पारंपरिक कामकाज पर असर की आशंका बढ़ी है, जिससे निवेशकों ने आज मुनाफावसूली की है। साथ ही बाजार ने कुछ अहम तकनीकी स्तरों को भी तोड़ा, जिससे बिकवाली और बढ़ गई। प्रमुख इंडेक्स महत्वपूर्ण सपोर्ट स्तर से नीचे बंद हुए, जिसके बाद बाजार का रुख और कमजोर दिखा और निवेशकों का भरोसा डगमगाता नजर आया है।

