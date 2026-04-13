शेयर बाजार: सेंसेक्स 702 अंक टूटकर बंद, निफ्टी में इतनी दर्ज हुई गिरावट

टॉप गेनर्स में आज JSW एनर्जी, MCX इंडिया और वोल्टास ने क्रमशः 4.24 फीसदी, 3.60 फीसदी और 3.50 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। सोलर इंडस्ट्रीज और अडाणी पावर के शेयरों में भी क्रमशः 3.21 फीसदी और 3.15 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। आयशर मोटर्स, चोल इन्वेस्टमेंट, मारुति सुजुकी , निप्पन और APL अपोलो क्रमशः 5.04 फीसदी, 4.68 फीसदी, 4.62 फीसदी, 4.17 फीसदी और 4.11 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

गिरावट

सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना सस्ता होकर 1.50 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 2.37 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में CAC और DAX गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 गिरावट के साथ लाल निशान पर था।