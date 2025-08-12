शेयर बाजार गिरावट के साथ हुआ बंद, सेंसेक्स 368 अंक टूटा
क्या है खबर?
शेयर बाजार में आज (12 अगस्त) सेंसेक्स और निफ्टी दोनों गिरावट के साथ बंद हुए। आज सेंसेक्स 368 अंक की गिरावट के साथ 80,235.59 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 97 अंक फिसलकर 24,487.40 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 66 अंक की गिरावट के साथ 15,856.05 अंक पर बंद हुआ।
गेनर्स लूजर्स
ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स
टॉप गेनर्स में आज एल्केम लैब्स, SJVN और जिंदल स्टेनलेस ने क्रमशः 6.29 फीसदी, 5.35 फीसदी और 5.14 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। बायोकॉन और ग्रांउल्स इंडिया के शेयरों में भी क्रमशः 3.74 फीसदी और 3.30 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। एस्ट्रल लिमिटेड, रेल विकास, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, बजाज फाइनेंस और कल्याण ज्वेलर्स क्रमशः 8.13 फीसदी, 3.81 फीसदी, 3.10 फीसदी, 2.83 फीसदी और 2.75 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।
कीमत
सोना-चांदी की कीमत में गिरावट
भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना सस्ता होकर 99,549 रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 1.01 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में FTSE और CAC बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 गिरावट के साथ लाल निशान पर था।