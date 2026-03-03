शेयर बाजार होली के मौके पर आज बंद, कल खुलेगा या नहीं?

कारोबार कल से फिर शुरू होगा कारोबार बुधवार से बाजार सामान्य समय पर फिर खुल जाएगा और रोज की तरह ट्रेडिंग होगी। भले ही देश के कुछ राज्यों में 4 मार्च को भी होली मनाई जा रही है, लेकिन एक्सचेंज ने उस दिन अलग से छुट्टी घोषित नहीं की है। कमोडिटी बाजार में MCX सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेगा, लेकिन शाम के सत्र में 5 बजे के बाद दोबारा खुलेगा। वहीं NCDEX में पूरे दिन कोई कारोबार नहीं होगा।

गिरावट छुट्टी से पहले बाजार में आई गिरावट सोमवार को छुट्टी से पहले बाजार में तेज और अचानक गिरावट देखने को मिली थी। निफ्टी 50 इंडेक्स 312 अंक यानी 1.24 प्रतिशत गिरकर 24,865 पर बंद हुआ। BSE सेंसेक्स 1,048 अंक टूटकर 80,238 पर आ गया। दिन के दौरान दोनों इंडेक्स में 2 प्रतिशत से ज्यादा की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी 1.7 से 1.9 प्रतिशत तक कमजोरी देखने को मिली और कई शेयर लाल निशान में बंद हुए।

