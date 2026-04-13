इस दिन इक्विटी, डेरिवेटिव और SLB सेगमेंट में कोई कारोबार नहीं होगा

अंबेडकर जयंती पर शेयर बाजार कल रहेगा बंद?

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:23 pm Apr 13, 202606:23 pm

क्या है खबर?

भारतीय शेयर बाजार में कल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) दोनों पूरी तरह बंद रहेंगे। डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती के कारण 14 अप्रैल को बाजार में किसी भी तरह की ट्रेडिंग नहीं होगी। इस दिन इक्विटी, डेरिवेटिव और SLB सेगमेंट में कोई कारोबार नहीं होगा। निवेशक बुधवार 15 अप्रैल से फिर से सामान्य ट्रेडिंग कर सकेंगे और बाजार अपने नियमित तय समय पर खुलेगा और सभी गतिविधियां सामान्य रूप से शुरू होंगी।