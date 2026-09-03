स्पाइसजेट बेड़े में शामिल करेगी 20 नए विमान

स्पाइसजेट बेड़े में शामिल करेगी 20 नए विमान, रोजाना 200 उड़ानें चलाने की तैयारी

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:48 pm Sep 03, 202606:48 pm

क्या है खबर?

एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट ने सर्दियों के ट्रैवल सीजन से पहले उड़ानों की संख्या बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। एयरलाइन ने 20 नए विमानों को बेड़े में शामिल करने के लिए लीज एग्रीमेंट फाइनल किया है। इनमें 15 बोइंग और पांच एयरबस विमान शामिल होंगे। कंपनी के मुताबिक, इन विमानों की मदद से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय रूट्स पर यात्रियों को ज्यादा उड़ान विकल्प मिलेंगे। विमानों को अक्टूबर और नवंबर के बीच चरणबद्ध तरीके से बेड़े में शामिल किया जाएगा।