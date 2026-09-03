स्पाइसजेट बेड़े में शामिल करेगी 20 नए विमान, रोजाना 200 उड़ानें चलाने की तैयारी
क्या है खबर?
एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट ने सर्दियों के ट्रैवल सीजन से पहले उड़ानों की संख्या बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। एयरलाइन ने 20 नए विमानों को बेड़े में शामिल करने के लिए लीज एग्रीमेंट फाइनल किया है। इनमें 15 बोइंग और पांच एयरबस विमान शामिल होंगे। कंपनी के मुताबिक, इन विमानों की मदद से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय रूट्स पर यात्रियों को ज्यादा उड़ान विकल्प मिलेंगे। विमानों को अक्टूबर और नवंबर के बीच चरणबद्ध तरीके से बेड़े में शामिल किया जाएगा।
मांग
ज्यादा मांग वाले रूट्स पर बढ़ेगी क्षमता
नए विमानों के आने से स्पाइसजेट को प्रमुख रूट्स पर उड़ानों की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी।
एयरलाइन का कहना है कि जहां यात्रियों की मांग ज्यादा है, वहां ज्यादा क्षमता उपलब्ध कराई जाएगी। पांच एयरबस विमानों में ए321 भी शामिल होंगे, जिनमें ज्यादा यात्रियों को ले जाने की क्षमता होती है।
इससे ज्यादा मांग वाले रूट्स पर एयरलाइन को अतिरिक्त क्षमता मिलेगी। कंपनी इस क्षमता का इस्तेमाल सर्दियों के साथ अगले गर्मियों के सीजन में भी करेगी।
उड़ानें
रोजाना करीब 200 उड़ानें चलाने की तैयारी
स्पाइसजेट ने बताया कि 20 अतिरिक्त विमानों के शामिल होने के बाद वह सर्दियों के शेड्यूल में रोजाना करीब 200 उड़ानें संचालित करने की योजना बना रही है।
इससे पीक सीजन में उड़ानों की कमी को कम करने में मदद मिलेगी। एयरलाइन का लक्ष्य उन बाजारों में अपनी मौजूदगी मजबूत करना है, जहां यात्रा की मांग बनी रहने की उम्मीद है।
नए विमान नेटवर्क मजबूत करने के साथ उड़ानों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने और यात्रियों के लिए ज्यादा विकल्प देंगे।
ऑपरेशनल फ्लीट
ऑपरेशनल फ्लीट को फिर मजबूत करेगी कंपनी
स्पाइसजेट के चीफ बिजनेस ऑफिसर देबोजो महर्षि ने कहा कि एयरलाइन सर्दियों के मौसम की तैयारी कर रही है।
उनका कहना है कि कंपनी क्षमता बढ़ाने के साथ अपने संचालन को नपे-तुले और टिकाऊ तरीके से आगे बढ़ाना चाहती है। कई साल की वित्तीय और परिचालन चुनौतियों के बाद स्पाइसजेट अपने ऑपरेशनल फ्लीट को फिर से मजबूत कर रही है।
इसके लिए एयरलाइन लीज पर विमान लेकर क्षमता बढ़ा रही और शेड्यूल की विश्वसनीयता सुधारने पर काम कर रही है।