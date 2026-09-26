स्पाइसजेट ने की 22 स्पेशल उड़ानें शुरू करने की घोषणा, जानिए तारीख और मार्ग

त्योहारों के दौरान बागडोगरा से यात्रा करने वाले यात्रियों के पास दिल्ली, बेंगलुरु और कोलकाता के लिए भी ज्यादा उड़ान विकल्प होंगे।

अपने नेटवर्क को बढ़ाने के तहत स्पाइसजेट कोलकाता होते हुए मुंबई-पोर्ट ब्लेयर के लिए भी उड़ान सेवा शुरू करेगी। एयरलाइन के अनुसार, इस सेवा से यात्रा करने वाले यात्रियों को कोलकाता में विमान बदलने की जरूरत नहीं होगी।

मुख्य व्यवसाय अधिकारी देबोजो महर्षि ने कहा कि इन अतिरिक्त सेवाओं का मकसद यात्रा के और विकल्प देना है।